Беллью: "Офигел, когда Усик вызвал меня на бой. Но я его вырублю, конечно же"

"Почетный" чемпион WBC британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) в интервью TalkSport подтвердил намерение драться с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО). И, как всегда, сделал это в шутливом стиле. Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале всемирно боксерской Суперсерии и завоевал трофей Мохаммеда Али.

"Представьте себе эту картину. Усик только что вошел в историю. Стал первым победителем Суперсерии, первым обладателем кубка Мухаммеда Али. Он – обладатель всех четырех титулов и даже титула по версии The Ring. И кого он первым делом вызывает на бой? Какого-то ливерпульского жирдяя. Конечно же я малость офигел", – делится эмоциями Беллью.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

Тем не менее, Беллью утверждает, что готов побить украинца: "Как я собираюсь его побеждать? Вырублю, конечно же. Удар в бороду все решает. Тут у меня особых вариантов нет. Мне плевать, кто что говорит. Я вам – не Гассиев. У меня плюха посерьезнее".

Также Беллью признался, что собирается завязать с боксом сразу же после боя с украинцем. Говорит, что полностью отдает себе отчет в том, насколько этот поединок опасен. Правда, из уст Беллью это звучит так: "Я вырублю его. Точно вырублю. Правда, это будет моим последним поединком в карьере!"

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.