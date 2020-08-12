"Белорусы не хотят войны, но они устали молчать": бывший чемпион мира по боксу поддержал протесты

Боец отмечает, что люди на улицах просто хотят быть услышанными

Бывший чемпион мира IBF белорусский боксер-полусредневес Иван Баранчик (20-1, 12 КО) поддержал протестующих, которые вышли на улицы после президентских выборов в Беларуси. Напомним, что в мае прошлого года Баранчик не смог выйти в финал Всемирной боксерской суперсерии и потерял свой титул. На данный момент боксер живет в США.

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"Жыве Беларусь! Белорусы – это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет. Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это. Вы – сильные", – написал Баранчик в своем Instagram.

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Тем временем в Беларуси минула третья ночь кровавых протестов. Белорусские силовики разошлись не на шутку: они оттесняют демонстрантов из центра к окраинам города. Доходит до того, что стреляют в простых прохожих, задерживают граждан, которые передвигаются поодиночке.

Видео: Reuters

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