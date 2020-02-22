Беринчик-"Халк" победил аргентинского "человека, который смеется" в Броварах и сохранил титул

Украинский боксер легкого веса (до 61,2 кг) Денис Беринчик защитил свой титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В субботу вечером на боксерском шоу на броварской арене "Терминал" наш профессионал победил непростого аргентинца Эктора Сармиенто. До этого у него было всего одно поражение в 22 боях. Наш сайт ведет онлайн вечера бокса в Броварах.

31-летний уроженец Луганщины снова порадовал публику новым нарядом при выходе на ринг. Как мы сообщали, Беринчик вышел против Сармиенто в образе Халка – героя комиксов и серии фильмов "Мстители". Думается, его старания оценили и друзья-боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, а также Джеймс Али Башир – бывший тренер Усика и нынешний наставник Влада Сиренко.

Сам бой вышел довольно конкурентным. Южноамериканец пребывал в хорошей форме и не думал сдаваться на милость хозяина ринга. Преимущество в ударах все-таки было на стороне украинца, но тот упрямо держался. А в конце каждого раунда он одаривал соперника неизменной улыбкой.

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В этот же вечер Макс Бурсак победил россиянина Смирнова по очкам – 117:111, 118:112, 118:110.

В восьмом раунде Беринчик пропустил сильный удар по корпусу. Однако выстоял и ответил мощной серией, которую едва не завершил нокдауном. Аргентинец удержался на канатах. Было видно, что соперники подустали и сил завершить поединок нокаутом у них не было. Но даже на последних секундах 12-го раунда они обменялись ударами. А затем, после финального гонга, в обнимку приветствовали публику.

Победу Денису Беринчику по очкам отдали все трое судей. Это его 13-й успех подряд в профи.

Чуть ранее Митрофанов выиграл у непобедимого узбекистанца Собирова.

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