Беринчик: "Меня посадили на четыре месяца в СИЗО. Там страх, там можно потеряться и забыться"

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне украинский боксер Денис Беринчик рассказал, как спорт изменил его жизнь. Еще в 17 лет ему грозило тюремное заключение по нескольким статьям, но занятия боксом помогли ему уйти с улиц и достичь своей цели – выступить на Олимпиаде. Сейчас Беринчик участвует в танцевальном шоу

"Меня втоптали ниже плинтуса, посадили в тюрьму, но я выбрал другую дорогу. Это был 2005 год, мне было 17 лет. Прогрессивный подросток, который еще много чего не осознавал в этой жизни. Мне нужны были деньги, чтобы играть в автоматы, в карты. У меня был джентльменский набор статей: разбой, грабеж и хулиганка. Посадили на четыре месяца в СИЗО луганского централа в 17 лет. Там страх, там можно потеряться и забыться. Люди не возвращаются, ни в каких обличиях уже.

Спорт спас мою жизнь. Я понял, что в боксе можно многого достичь. Я отказался от грабежей, от разбоя, тренировался два раза в день и проводил на тренировках по два-три часа, чтобы достичь своей цели – олимпийской.

Пьедестал не опишешь, сам финальный бой не опишешь. Там только нужно быть и почувствовать. Там есть легкость, непередаваемая ничем.

Хочу обратиться к всем парням, которые занимаются ерундой на улице: бросайте свои вредные привычки, приходите в тренировочные залы. Там можно изменить свою жизнь", – признался боксер.

Денис Беринчик провел девять поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы. Совсем недавно Беринчик в Киеве победил Хосе Луиса Прието из Колумбии, впервые защитив титул WBO Oriental в легком весе.