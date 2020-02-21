Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Беринчик, Митрофанов и Бурсак взвесились перед вечером бокса в Броварах

21 февраля, 22:06

Соперником Беричника будет чемпион Аргентины Эктор Сармиенто

В субботу в Броварах пройдет большой вечер бокса, главным поединком которого станет бой между украинцем Денисом Беринчиком и аргентинцем Эктором Сармиенто за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания боксеров. Оба участника боя вписались в лимиты весовой категории до 61,2 кг.

Кто такой следующий соперник Беринчика Эктор Сармиенто

  • Денис Беринчик (12-0, 7 KO) – 61 кг
  • Эктор Сармиенто (21-1, 14 KO) – 61 кг

Результаты взвешивания андеркарта боя Беринчик – Сармиенто:

8-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг):

Реклама

  • Дмитрий Митрофанов (7-0-1, 5 KO) – 70,7 кг
  • Улугбек Собиров (9-0, 5 KO) – 70,7 кг

8-раундовый бой во 2-м среднем весе (до 76,2 кг):

  • Максим Бурсак (35-6-2, 16 KO) – 79 кг
  • Максим Смирнов (8-5-3, 4 KO) – 76,7 кг

8-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг):

В тренде
"Шахтер" стартует в Лиге Европы: чем два месяца без официальных игр жила команда
  • Мишико Беселия (19-1, 13 KO) – 68 кг
  • Александр Рубчев (4-5-1, 1 KO) – 69,3 кг

8-раундовый бой в 1-м среднем весе (до 69,9 кг):

  • Шамиль Галаев (12-0-1, 7 KO) – 70,8 кг
  • Мераб Туркадзе (6-8-1, 2 KO) – 67, кг

Напомним, что бой с участиемЛомаченко получил необычную награду. Битва украинца и британца была отмечена Всемирной боксерской организацией.

Напомним, что на днях Ломаченко и Лопес официально подтвердили дату и место мегапоединка. Украинский и американский боксеры сразятся в Нью-Йорке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Денис Беринчик Макс Бурсак Дмитрий Митрофанов

Источники: Сегодня|Спорт , vringe.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об УсикеБокс
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с ЧисоройБокс
"Уайлдер не дрался с тем, кто хотел бы сломать ребра каждым ударом": легенда бокса ответила за ТайсонаБокс
Ломаченко пошел атакой на украинские законы:
Ломаченко пошел атакой на украинские законы: "Мы не можем закрыть дело об убийстве"Бокс
Одним ударом
Одним ударом "вырубили" Неймара и рефери: невиданный нокаут в тайском боксеБокс
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос
Нокаут за секунду до финального гонга: американец Рамос "вырубил" земляка "апперкотом из ниоткуда"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...