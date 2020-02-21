Беринчик, Митрофанов и Бурсак взвесились перед вечером бокса в Броварах

В субботу в Броварах пройдет большой вечер бокса, главным поединком которого станет бой между украинцем Денисом Беринчиком и аргентинцем Эктором Сармиенто за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания боксеров. Оба участника боя вписались в лимиты весовой категории до 61,2 кг.

Кто такой следующий соперник Беринчика Эктор Сармиенто

Денис Беринчик (12-0, 7 KO) – 61 кг

Эктор Сармиенто (21-1, 14 KO) – 61 кг

Результаты взвешивания андеркарта боя Беринчик – Сармиенто:

8-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг):

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Дмитрий Митрофанов (7-0-1, 5 KO) – 70,7 кг

Улугбек Собиров (9-0, 5 KO) – 70,7 кг

8-раундовый бой во 2-м среднем весе (до 76,2 кг):

Максим Бурсак (35-6-2, 16 KO) – 79 кг

Максим Смирнов (8-5-3, 4 KO) – 76,7 кг

8-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг):

Мишико Беселия (19-1, 13 KO) – 68 кг

Александр Рубчев (4-5-1, 1 KO) – 69,3 кг

8-раундовый бой в 1-м среднем весе (до 69,9 кг):

Шамиль Галаев (12-0-1, 7 KO) – 70,8 кг

Мераб Туркадзе (6-8-1, 2 KO) – 67, кг

Напомним, что бой с участиемЛомаченко получил необычную награду. Битва украинца и британца была отмечена Всемирной боксерской организацией.

Напомним, что на днях Ломаченко и Лопес официально подтвердили дату и место мегапоединка. Украинский и американский боксеры сразятся в Нью-Йорке.

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