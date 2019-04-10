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Беринчик назвал раунд, в котором Ломаченко вырубит Кроллу

Сегодня, 16:29

По мнению призера Лондона, Вася – перетренированный. Но это не помешает ему закончить поединок досрочно

Беринчик и Ломаченко. Фото 24boxing
Беринчик и Ломаченко. Фото 24boxing.
Беринчик назвал раунд, в котором Ломаченко вырубит Кроллу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/def/8db/5cadef8db9ecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/def/8db/5cadef8db9ecb.jpg Бокс По мнению призера Лондона, Вася - перетренированный. Но это не помешает ему закончить поединок досрочно

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Денис Беринчик поделился своим прогнозом на поединок Василия Ломаченко с Энтони Кроллой, который состоится в ночь на субботу, 13 апреля, в США. Напомним, съемочная группа проекта "Сегодня" эксклюзивно покажет эмоции бойцов после последней тренировки перед боем, а также расспросит лично о настрое перед поединком самого Василия Ломаченко и его промоутера Боба Арума. Подробности в четверг в выпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 на телеканале "Украина".

По мнению Дениса Беринчика, с последними победами Василия Ломаченко – не все так однозначно. "Тут большая ответственность лежит на Анатолии Николаевиче Ломаченко, на его тренировочном процессе, – заявил на своем Youtube-канале Беринчик. – Многим, в том числе и мне, показалось, что Вася был в двух боях перетренированным, или же это так хорошо к нему готовились соперники. Но, думаю, Анатолий Ломаченко все взвесил. Главное, чтобы против Кроллы Василий Ломаченко показал бокс в стиле Василия Ломаченко. Бои у Васи зрелищные и очень красивые.Ему надо следовать своей манере, бить постоянно свои комбинации. Желаю ему удачи!"

"Конечно, победа Василия! – назвал свой прогноз на поединок Ломаченко – Кролла Денис Беринчик. – Думаю, техническим нокаутом в восьмом раунде".

"Что касается моего боя с Василием Ломаченко, у нас разные дороги, – улыбнулся Беринчик. – Их и надо придерживаться. Если конечно, не сведут нас наши менеджеры", – массируя левый кулак, добавил Денис. 

Как сообщалось ранее, Василий Ломаченко заявил, что готов бесплатно драться с "бизнесменом" из США. Украинский чемпион прокомментировал возможность боя с Танком, не знающим поражений.

В свою очередь, американский боксер Джервонта Дэвис по прозвищу Танк не стал медлить с ответом. "Старик, какого черта я должен выходить в ринг бесплатно? Ты прав, я никогда этого не сделаю. Я боксер, который дерется ради призовых! И если мы с тобой встретимся в ринге, обещаю, я отправлю тебя на пенсию", – заявил Дэвис.


Бой Ломаченко – Кролла

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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