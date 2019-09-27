Беринчик попал в ДТП перед боем: жесткое видео Дениса, выкарабкивающегося из машины

Олимпийский призер не подбирал слова после того, как вылетел в кювет

Денис Беринчик / Фото: Instagram

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Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (11-0, 7 КО) попал в аварию, возвращаясь из тренировочного лагеря в Буковеле. Судя по всему, по дороге в Киев, возле Житомира, 31-летний боксер не справился с управлением и оказался в кювете.

Внимание, присутствует ненормативная лексика

Денис Беринчик. ДТП Видео: Instagram

В своих историях в Instagram серебряный призер Олимпиады-2012 Беринчик опубликовал видео, как выбирается из авто. При этом Денис сразу же успокоил болельщиков, заявив, что с ним все в порядке и что бой 5 октября против 24-летнего мексиканца Патрицио Лопеса Морено состоится.

"Нормально, пацаны, повисели, еб..ь... Бой будет! Все нормально! 5 октября всех жду в Броварах", – сказал, вылезая из перевернувшегося авто, Беринчик.

Среди пользователей соцсетей вспыхнули споры

Они что, пьяные все?????????? Как может спортсмен такого уровня пить, и тем более еще в машину садиться, но самое страшное, вы ж молодежи показываете ужасный пример... Я разочарован

Да трезвый он! Беринчик в своем стиле – он и тут на приколе

Что за пятничные шутки? Раскрутка боя?

Епрст

Как сообщили в окружении Ломаченко: "Все живы. В машине, помимо Беринчика, были три человека. У одного травма шеи".

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Как мы писали ранее, другой украинский боксер Усик показал, как танцует за рулем своей дорогой машины. Александр "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик танцует за рулем машины

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