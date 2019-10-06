Беринчик шокировал образом Ганнибала Лектера и победил огромного мексиканца по очкам

Денис Беринчик сохранил свои пояса / Фото: Instagram

Известный украинский боксер среднего веса Денис Беринчик провел 12-й поединок на профессиональном ринге. Вечер бокса прошел в Броварах 5 октября, поединок продлился все отведенные для него раунды и завершился победой украинца единогласным решением судей, причем рефери не отдали мексиканцу Патрицио Лопесу Морено ни одного раунда.

Денис Беринчик был быстрее и активнее своего соперника все 12 раундов. Он прямолинейно бегал по рингу за мексиканцем, наносил множество ударов, большинство из которых принимал на себя блок Морено. Мексиканец был пассивен, периодически "заряжался" на один удар, но как следует достать украинца не смог. Интересно, что Морено был на голову выше Беринчика – преимущество в габаритах было впечатляющим.

Беринчик уже традиционно удивил своим выходом в ринг. В субботу он предстал перед публикой в Броварах в образе Ганнибала Лектера. К рингу украинца везли в клетке, сам он был в маске и скованный цепями.

Выход Дениса Беринчика

Бой Беринчик – Морено по раундам

1 раунд Беринчик много двигается, а его соперник очень пассивен – стоит, иногда пытается пробить джебом в корпус. Беринчик гораздо активнее, а Морено под конец раунда пытается пробить размашистыми боковыми

2 раунд Беринчик провел серию из нескольких быстрых ударов, затем вложился в один – в голову. Мексиканец огрызается и не закрывается в глухой защите. В концовке раунда Беринчик проводит тройку и зажимает соперника у канатов, но тут же сам идет в клинч. Бьет по затылку украинец. На последних секундах обменялись ударами боксеры

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3 раунд В этом раунде мексиканец наносит несколько чувствительных ударов в голову Беринчику! Украинец взял небольшую паузу и начал проводить свои акцентированные удары. Ближе к концу раунда началась откровенная "рубка", но украинец был точнее, а большинства выброшенных ударов Морено не попали в цель

4 раунд В середине раунда Денис зажал мексиканца у канатов, нанес несколько ударов и отошел. Морено лишь опустил руки и показал, мол, "давай еще!". Интересный бой. Преимущество Беринчика в точности и активности есть, но не огромное

5 раунд Беринчик со старта пятого раунда побежал в атаку и начал наносить удары с двух рук, но – в защиту мексиканца. Украинец, зажав соперника, снова отступает и не проводит у канатов затяжные серии. В середине раунда Беринчик акцентировано попал в челюсть сопернику. Морено пассивен, и настраивается на один удар. Очередной раунд за Беринчиком

6 раунд В середине полной дистанции поединка Беринчик выглядит более свежим и быстрым. Морено защищается, отходит, проводит редкие одиночные удары, в которые иногда вкладывается. В концовке пропускает несколько мощных ударов мексиканец

7 раунд Морено совсем пассивен, защищается, пропускает удары как в блок, так и в голову. Пропустив 5-7 ударов, мексиканец наносит один боковой. Кажется, с таким боксом Беринчик скоро выиграет досрочно

8 раунд Беринчик дважды в челюсть пробивает Морено, тот пока стоит. Бегает по рингу за соперником украинец, тот защищается. Бой стал совсем односторонним. В концовке раунда Беринчик падает на настил ринга – поскользнулся украинец

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9 раунд Падает Морено, казалось, после удара Беринчика, но рефери показывает, что нокдауне нет. Потолкались в клинче боксеры. Беринчик очень прямолинейный бокс показывает: идет вперед, проводит пару ударов, толкает соперника, идет в клинч и пытается своим весом давить на мексиканца

10 раунд Спокойный раунд, дал передышку мексиканцу украинский боксер

11 раунд Опустил руки мексиканец и держит Беринчика на дистанции джебом, а при сближении закрывается блоком. В концовке раунда капа вылетела из рта Морено. Беринчик наносит много ударов, большинство в блок или мимо, мексиканец крайне редко отвечает

12 раунд Побежал в атаку Денис и в очередной раз зажимает соперника в углу ринга, но его удары, в основном, идут в блок. Картина в последнем раунде не изменилась. Украинец лучше, но нокаутировать ничего не показавшего мексиканца не смог

Решение судей: 120:108, 120:108, 120:109 в пользу Беринчика

Денис Беринчик в студии "Сегодня"

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