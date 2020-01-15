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"Позор Беспутину!": появилась реакция боксера, которого "под допингом" победил российский друг Усика

15 января, 11:18

Раджаб Бутаев не удивлен положительной допинг-пробой Александра Беспутина: "Никогда его не уважал"

Беспутин vs Бутаев

Беспутин vs Бутаев / Фото: matchroomboxing

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Российский боксер Раджаб Бутаев признался, что не удивлен информацией о том, что его соперник по последнему бою Александр Беспутин сдал положительный допинг-тест. Как мы писали ранее, российский друг Усика и Ломаченко погорел на лигадроле – ускорителе роста мышечной массы тела.

Напомним, Беспутин по очкам победил Бутаева 30 ноября в Монако, завладев титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Как оказалось, победа была нечестной.

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"Я не удивлен, никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена, – высказался о Беспутине Бутаев. – Перед боем моя команда настаивала на допинг-тестировании, он и его команда долго отказывались от этого, а когда я согласился заплатить за обе стороны, включая его счета, они пошли на это неохотно. После этого он пытался игнорировать запросы VADA о своем местонахождении в течение двух недель"

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"Это позорный поступок и неуважение к боксу. Все, чего я хотел после финального гонга, – это реванш. Теперь, будучи с Беспутиным в равных условиях, я еще больше уверен в своей победе", – заявил порталу ESPN Бутаев

Беспутин с Усиком. Фото – Instagram

Беспутин и Ломаченко. Фото – Instagram

Добавим, что прямо во время боя с Бутаевым в Монако Беспутин получил от Ломаченко по телефону совет,благодаря которому, как считалось, выиграл тот поединок."У него печень открыта", – передал тогда Беспутину через находившегося в зале Александра Усика Василий.

Напомним, что в конце прошлого года за махинации с допингом исполком ВАДА отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом на четыре года. Выступать на этих соревнованиях спортсмены из РФ смогут только в нейтральном статусе, если получат соответствующее разрешение.

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бокс Василий Ломаченко допинг Александр Усик Раджаб Бутаев Александр Беспутин

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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