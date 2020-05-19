"Бесспорный" Усик, "секси" Ястремская, Белодед – на папе, сын Горуны – в сумке: соцсети звезд спорта

Украинские атлеты показали свои будни и увлечения на любой вкус

За последние сутки наши ведущие спортсмены поделились в социальных сетях несколькими интересными сообщениями. Здесь – и наши теннисистки-красавицы, и непобедимый боксер, будни каратиста и любовь дочери к отцу. Читайте о лихом карантине звезд спорта: обзор соцсетей 18 мая.

Украинские звезды мирового тенниса прониклись философским настроением. Одесситка Даяна Ястремская, которой 15 мая исполнилось 20 лет, попозировала в родном городе под размышления о вечном: "Мы живем лишь для того, чтобы познавать красоту. Все прочее – ожидание".

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Ее землячка, более опытная Элина Свитолина, разместила в Instagram картинку, которая, должно быть, символизирует ее состояние: мысли витают в облаках.

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Еще одна молодая чемпионка-красавица Дарья Белодед поделилась фото с отцом и тренером Геннадием, которого попросту оседлала. Наверное, как в детстве. "Папуля", – коротко подписала девушка потрет на фоне моря.

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Боксер-профессионал Александр Усик на этот раз не выдавал никаких речей, а просто разместил свою фотографию с тренировки с короткой и емкой подписью на английском: "Бесспорный". А тем временем его коллега по цеху борец Жан Беленюк признался: "Я уже депутат, хотя был Саней Усиком".

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А самой информативной за последние сутки была, пожалуй, страничка львовского каратиста Станислава Горуны. 31-летний чемпион Европы разместил свой портрет на соревнованиях.

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В "истории" Горуна написал целую мини-книжку. Например, сообщил, что его сын уже не помещается в тренировочную сумку (видимо, ранее заползал), а также поделился несколькими взглядами на уик-энд.

И напоследок – просто жизнерадостное фото бывшего футболиста сборной Украины Евгения Левченко с красноречивым названием "Карантинный венок".

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Читайте о том, что малолетний сын украинского тренера "зажигал" на трибунах в Венгрии.

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Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине

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