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Бетербиев перевесил Гвоздика перед объединительным боем

18 октября, 09:40

Украинец оказался немного легче соперника

Сегодня ночью по киевскому времени в Филадельфии прошла обязательная процедура взвешивания участников объединительного боя за два чемпионских пояса в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика, владеющим титулом WBC, и россиянина Артура Бетербиева – обладателя титула IBF.

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За день до боя Бетербиев немного перевесил Гвоздика. Весы под россиянином показали 79,2 кг, под украинцем – ровно 79 кг.

Также боксеры традиционно провели дуэль взглядов. процедура прошла без каких-либо неожиданностей. Спорстмены посмотрели друг другу в глаза, а затем попозировали для фотографов.

Фото: Top Rank

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Гвоздик – Бетербиев. Фото: Top Rank

Гвоздик – Бетербиев. Фото: Top Rank

Гвоздик – Бетербиев. Фото: Top Rank

Гвоздик – Бетербиев. Фото: Top Rank

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Александр Гвоздик. Фото: Top Rank

Александр Гвоздик. Фото: Top Rank

Как мы писали ранее, Боксеры уже встречались на любительском уровне 10 лет назад. Тогда Бетербиев одержал победу над Гвоздиком, сломав ему нос. Всего на счету Бетербиева 14 побед на профессиональном ринге и все – нокаутом. Гвоздик одержал в профи 17 побед, 14 из которых досрочные.

Ранее мы писали, что Гвоздик получил уникальный перстень от WBC перед боем с россиянином. На одной стороне перстня инкрустированы имя и фамилия, на второй – его прозвище "The Nail"(гвоздь).

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США) Гвоздик сразится с россиянином Артуром Бетербиевым, на кону будут пояса WBC и IBF. Узнайте, где смотреть бой Гвоздик – Бетербиев.

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бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: Сегодня|Спорт

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