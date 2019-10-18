"Бей его так, как ты меня бил": Усик дал несколько советов Гвоздику перед боем с россиянином

Усик - Гвоздик / Фото: Instagram

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Украинский боксер Александр Усик уже прибыл в Филадельфию на титульный бой, где поддержит Александра Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева. На нашем сайте будет доступен онлайн боя Гвоздик – Бетербиев с яркими фото и ключивыми моментами.

Усик дал несколько советов своему другу перед поединком, а также призвал бить своего соперника, как когда-то бил его самого.

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"Саша, приехали тебя поддержать. Все, что есть, будем отдавать. А ты отдай все, что у тебя есть, и порадуй нас. Бей его так, как ты меня бил, я тебя прошу. Это больно", – сказал Усик.

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Напомним, что накануне состоялась процедура взвешивания боксеров, на которой Бетербиев немного перевесил Гвоздика. Затем боксеры провели очередную дуэль взглядов. В следующий раз они посмотрят друг другу в глаза уже на ринге.

Смотрите, готов ли Гвоздик к чемпионским боям:

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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