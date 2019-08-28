Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Ломаченко сделал громкое заявление накануне боя с Люком Кэмпбеллом.

"Одна из моих главных задач в боксе – внести свое имя в историю бокса. Именно поэтому я начал карьеру в профессиональном боксе и дрался за титул чемпиона во втором поединке. Я – чемпион мира, который быстрее всех завоевал титул, я делаю все для наследия. У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я – лучший боец вне зависимости от весовых категории. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Сауль Альварес – третий", – сказал Ломаченко.

Интересно, что в тройку Василий не включил своего друга Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Авторитетный сайт Boxrec в рейтинге лучших боксеров мира ставит Ломаченко лишь на пятое место.

ТОП-10 рейтинга:

Сауль Альварес (Мексика) Теренс Кроуфорд (США) Геннадий Головкин (Казахстан) Эррол Спенс (США) Василий Ломаченко (Украина) Александр Усик (Украина) Мигель Берчельт (Мексика) Каллум Смит (Великобритания) Лео Санта Круз (Мексика) Мэнни Пакьяо (Филиппины)

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Ломаченко показал тренировочный зал в Таиланде Видео: Instagram

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