Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира

Чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Ломаченко сделал громкое заявление накануне боя с Люком Кэмпбеллом.
"Одна из моих главных задач в боксе – внести свое имя в историю бокса. Именно поэтому я начал карьеру в профессиональном боксе и дрался за титул чемпиона во втором поединке.
Я – чемпион мира, который быстрее всех завоевал титул, я делаю все для наследия. У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я – лучший боец вне зависимости от весовых категории. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Сауль Альварес – третий", – сказал Ломаченко.
Интересно, что в тройку Василий не включил своего друга Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Авторитетный сайт Boxrec в рейтинге лучших боксеров мира ставит Ломаченко лишь на пятое место.
ТОП-10 рейтинга:
- Сауль Альварес (Мексика)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Геннадий Головкин (Казахстан)
- Эррол Спенс (США)
- Василий Ломаченко (Украина)
- Александр Усик (Украина)
- Мигель Берчельт (Мексика)
- Каллум Смит (Великобритания)
- Лео Санта Круз (Мексика)
- Мэнни Пакьяо (Филиппины)
Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.
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Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко
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