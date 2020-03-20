Битва гигантов Джошуа – Пулев переносится аж на конец 2020 года: что говорят промоутеры и боксер

Эдди Хирн заявляет, что они все еще нацелены провести бой 20 июня

Болгарский боксер Кубрат Пулев заявил, что его поединок с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа переносят из-за коронавируса – вероятно, на несколько месяцев. Напомним, что бой должен пройти 20 июня на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне. Ранее промоутер рассказал, какие бои может отправить в нокаут коронавирус.

"Я полностью готов к встрече с Джошуа. Несмотря на это, уже стало невозможным, чтобы поединок состоялся летом, как было запланирован. Думаю, что бой перенесут на несколько месяцев, а, скорее всего, уже на конец года", – цитирует Пулева Boxing Scene.

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Кубрат Пулев / Фото: Getty Images

При этом промоутер Пулева Джон Вирт в комментарии Epic Sports опровергает слова болгарина:

"Как я прокомментирую слова Кубрата? Даже не знаю, что вам сказать... Мы ему сообщили, что существует вероятность того, что бой придется перенести. Но по состоянию на сегодня – все в силе: бой состоится 20 июня в Лондоне. Мы пока не проводили официальных пресс-конференций, не начинали продавать билеты. Незачем торопиться. Какой смысл отменять то, что запланировано аж через три месяца? В любом случае сперва обсудим все с нашими коллегами из Matchroom Boxing и Top Rank".

В свою очередь глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявляет: "Мы все еще нацелены на 20 июня. Находимся в постоянном контакте с боссами арены. Не исключено, что сезон в Английской премьер-лигене доиграют. Тогда мы бы могли перепланировать бой на июль. Но пока что никаких изменений".

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