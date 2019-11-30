Битва года – в законе: Фергюсон выйдет против Хабиба – официально

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон подписал контракт на бой с действующим чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым, сообщает MMA Fighting. Встреча состоится 18 апреля 2020 года на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США).
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Ранее сообщалось, что россиянин подписал контракт на бой с американцем Фергюсоном по прозвищу Эль Кукуй, однако в UFC ждали согласия Тони. Напомним, это уже пятая попытка организовать поединок Нурмагомедова с Фергюсоном. В прошлом бои срывались по различным причинам.
У обоих бойцов в UFC – серия из двенадцати побед. Хабиб в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года и досрочно справился с Дастином Порье, тем самым лишив соперника звания временного чемпиона организации. Тогда как Фергюсон в последнем бою досрочно справился с Дональдом Серроне.
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Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.
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