Битва Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году

Популярный американский телеканал НВО признал состоявшийся в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли" поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа лучшим боем 2017-го года.

Напомним, Владимир Кличко был нокаутирован Энтони Джошуа в 11-м раунде. В пятом раунде Джошуа впервые отправил украинца в нокдаун. А в шестом Кличко ответил британцу тем же. Развязка наступила в 11-м раунде, Кличко снова побывал в нокдауне, поднялся на ноги, но выдержать повторную атаку соперника не сумел.

За этот поединок отдали свой голос 9 из 12 экспертов телеканала, в голосовании которых весенняя лондонская битва опередила ничейный бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Напомним, что Владимир Кличко завершил карьеру в августе этого года. Боксер долго думал соглашаться ли ему на реванш с Энтони Джошуа, но все-таки решил больше не выходить в ринг.

Недавно Владимир продал на аукционе свой халат с поединка против британца, в который была вшита флешка с прогнозом нашего боксера. Лот был продан на благотворительном аукционе за 215 тысяч долларов (160 тысяч фунтов).