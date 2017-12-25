Битва Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году

Вчера, 16:09

Украинец последний бой в карьере проиграл нокаутом на легендарнос стадионе "Уэмбли"

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP
Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

 Популярный американский телеканал НВО признал состоявшийся в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли" поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа лучшим боем 2017-го года.

Напомним, Владимир Кличко был нокаутирован Энтони Джошуа в 11-м раунде. В пятом раунде Джошуа впервые отправил украинца в нокдаун. А в шестом Кличко ответил британцу тем же. Развязка наступила в 11-м раунде, Кличко снова побывал в нокдауне, поднялся на ноги, но выдержать повторную атаку соперника не сумел.

За этот поединок отдали свой голос 9 из 12 экспертов телеканала, в голосовании которых весенняя лондонская битва опередила ничейный бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Напомним, что Владимир Кличко завершил карьеру в августе этого года. Боксер долго думал соглашаться ли ему на реванш с Энтони Джошуа, но все-таки решил больше не выходить в ринг.

Недавно Владимир продал на аукционе свой халат с поединка против британца, в который была вшита флешка с прогнозом нашего боксера. Лот был продан на благотворительном аукционе  за 215 тысяч долларов (160 тысяч фунтов).
бокс, Владимир Кличко, рейтинг боксеров, Энтони Джошуа

Вы сейчас просматриваете новость "Битва Кличко – Джошуа признан лучшим в 2017 году". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Братство Кличко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Братья Кличко в костюмах Дедов Морозов поздравили болельщиков с Рождеством

24 Декабря, 20:00

Боксеры пожелали своим поклонникам счастливого 2018 года

Бокс

Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Уайлдер обратился к Джошуа: "Или давай драться, или отдавай свои пояса"

23 Декабря, 11:51

Американский чемпион требует объединительный бой с британцем
Загрузка...

Бокс

Александр Поветкин 15 декабря победил Кристиана Хаммера. Фото Instagram

Россияне не хотят проводить бой Поветкин - Джошуа в своей стране

16 Декабря, 11:08

Промоутер Александра Поветкина заявил, что бой против непобежденного британца пройдет летом 2018 года

Бокс

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Кличко: "Поражение от Джошуа принесло мне больше уважения, чем когда я выигрывал титулы"

15 Декабря, 15:30

Украинец считает, что поражение от британца сделало его спортивную жизнь более яркой

Бокс

Владимир Кличко. Фото Instagram

Кличко продал халат со вшитой в него флешкой с прогнозом на бой против Джошуа

14 Декабря, 15:33

Все средства пойдут на благотворительные проекты Фонда Кличко

Бокс

Тайсон Фьюри. Фото AFP

Побивший Кличко боксер Тайсон Фьюри получил разрешение вернуться в спорт

12 Декабря, 21:05

Тайсон Фьюри достиг мирового соглашения с UKAD и может вернуться на ринг в ближайшее время

Бокс

Владимир Кличко написал пролог к книге о Мохаммеде Али

2 Декабря, 14:11

Вступительные слова украинца украшены совместным фото с Али

Бокс

Энтони Джошуа. Фото AFP

Энтони Джошуа провел тренировку на крыше небоскреба

23 Ноября, 17:55

Британский чемпион следующий бой может провести против Паркера
Загрузка...