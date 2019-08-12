Битва полов: американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из Киргизии

Генри Сехудо и Валентина Шевченко / Фото: Championat.ru

32-летний американский боец смешанного стиля, чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов девушке – 31-летней чемпионке организации в наилегчайшем весе уроженке Киргизии Валентине Шевченко.

"У меня разрывается телефон от сообщений. В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире! Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!" – пригрозил "смелый" Сехудо в ролике, который он опубликовал в своем Twitter.

Отметим, что в начале лета Валентина Шевченко по прозвищу Пуля одержала в чикагской "клетке" победу над американкой Джессикой Ай в бою за титул в женском наилегчайшем весе. Во втором раунде поединка Джессика Ай, фамилия которой переводится как "глаз", пропустила сумасшедший хай-кик в голову и рухнула на спину.

Генри Сехудо и раньше вызывал девушек на бой. Например, он предлагал сразиться Аманде Нуньес. Кроме того, американец, выигрывавший "золото" Олимпиады-2008 в вольной борьбе, заявил о желании провести поединок с украинцем: Сехудо бросил вызов Ломаченко. В ответ Василий отправил Генри gif-изображение ранее избитого украинцем британца Энтони Кроллы, которое наш Хайтек подписал: "Вот чем это приблизительно закончится". Тем не менее согласие на бой с Сехудо Ломаченко не дал.

Смотрите, как Василий Ломаченко избивал Энтони Кроллу

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