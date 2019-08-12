Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Битва полов: американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из Киргизии

Сегодня, 14:05

"Смелый" Генри Сехудо хочет драки с Валентиной Шевченко, чтобы стать первым межгендерным чемпионом в истории

Генри Сехудо и Валентина Шевченко

Генри Сехудо и Валентина Шевченко / Фото: Championat.ru

32-летний американский боец смешанного стиля, чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов девушке – 31-летней чемпионке организации в наилегчайшем весе уроженке Киргизии Валентине Шевченко.

"У меня разрывается телефон от сообщений. В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире! Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!" – пригрозил "смелый" Сехудо в ролике, который он опубликовал в своем Twitter.

Отметим, что в начале лета Валентина Шевченко по прозвищу Пуля одержала в чикагской "клетке" победу над американкой Джессикой Ай в бою за титул в женском наилегчайшем весе. Во втором раунде поединка Джессика Ай, фамилия которой переводится как "глаз", пропустила сумасшедший хай-кик в голову и рухнула на спину.

Генри Сехудо и раньше вызывал девушек на бой. Например, он предлагал сразиться Аманде Нуньес. Кроме того, американец, выигрывавший "золото" Олимпиады-2008 в вольной борьбе, заявил о желании провести поединок с украинцем: Сехудо бросил вызов Ломаченко. В ответ Василий отправил Генри gif-изображение ранее избитого украинцем британца Энтони Кроллы, которое наш Хайтек подписал: "Вот чем это приблизительно закончится". Тем не менее согласие на бой с Сехудо Ломаченко не дал.

Смотрите, как Василий Ломаченко избивал Энтони Кроллу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

UFC Валентина Шевченко Генри Сехудо

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие
Украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару
Украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонораруБокс
Бывший чемпион мира по боксу покончил с собой
Бывший чемпион мира по боксу покончил с собойБокс
Чемпион-толстяк Энди Руис купил шикарный дом на гонорар за победу над Джошуа
Чемпион-толстяк Энди Руис купил шикарный дом на гонорар за победу над ДжошуаБокс
В России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге
В России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в рингеБокс
"Русский Витязь" не будет драться с Усиком по "политическим" причинамБокс

Новости партнеров

Loading...