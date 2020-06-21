"Битва титанов" с роковым глазом: 17 лет назад Кличко вышел в ринг против Льюиса, но все испортил врач

В этот день 17 лет назад состоялся один из важнейших боев в истории украинского бокса. Поединок легенд супертяжелого веса – украинца Виталия Кличко и английского "Льва" Леннокса Льюиса за титулы чемпиона мира по версиям IBO, WBC и The Ring, которыми владел британец. На протяжении схватки на ринге "Стэйплс-центра" в Лос-Анджелесе у Виталия было преимущество, но один-единственный удар Льюса изменил все.

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В третьем раунде "Битвы титанов" Кличко пропустил удар, который в итоге стал фатальным. Попадание повлекло за собой рассечение на левым глазом украинца, и после шестого раунда с подачи врача бой остановили. Льюсу отдали победу техническим нокаутом, хотя он проигрывал в записках судей – 56:58. И до сих пор ведутся споры, сумел бы нынешний мэр Киева выиграть схватку, если бы поединок продолжился?..

Напомним, что изначально в этот вечер Льюис должен был выйти в ринг против Кирка Джонсона. Планировалось, что на кону будет стоять титул IBO. А в андеркарте Виталий Кличко проведет бой против Седрика Босвелла. Тогда как встреча Леннокса и Виталия, который был первым номер рейтинга WBC стояла на декабрь того же года. Но за несколько дней до боя Джонсон получил травму груди, украинец 9 июня дал согласие на бой.

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"Прекрасно понимаю, какой мне предстоит поединок. Не надо говорить о том, кто такой Леннокс Льюис. Но 21 июня вечером мир увидит нового чемпиона мира. Я ждал этого шанса слишком долго. И теперь собираюсь побеждать, причем побеждать нокаутом", – сказал перед поединком Кличко.

Виталий был андердогом боя против чемпиона, который годом ранее нокаутировал в восьмом раунде Майка Тайсона, но с первых раундов провел множество точных ударов в голову Льюиса. Во втором раунде Кличко нанес правый удар, который пришелся под левый глаз британца, вследствие чего образовалось рассечение. Кличко напористо двигался к победе, если бы не его рассечение.



Фото HBO

"Апперкот – это был нокаутирующий удар, – рассказал через 15 лет в Киеве Льюис. – Просто я не знал, что у него такая большая шея. Другой боксер уже был бы на полу". И признался, что прятался от опасных атак украинца в клинчах: "Если вам прилетел сильный удар, обнимайте соперника, пока рефери вас не разнимет".

Реклама Леннокс Льюис против Виталия Кличко / Фото: Getty Images

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Отметим, что несмотря на залитое кровью лицо, на перерыв после шестого раунда Кличко уходил, не подозревая о скором поражении. Однако доктор Пол Уоллес посоветовал рефери Лу Морету остановить бой и тот не стал спорить. Первые минуты после остановки украинец не понимал, что происходит. А потом в присутствии 15 000 зрителей начал криком настаивать на продолжении поединка.

Владимир и Виталий Кличко / Фото: Getty Images

"Если бы бой продолжился еще на один раунд, я бы тебя прикончил!" – заявил впоследствии Виталий Ленноксу.

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А сразу после боя Кличко-старший отметим, что фатальная рана была нанесена головой британца, а не рукой, но при этом совершенно не мешала ему продолжать бой. А тот самый врач, который посоветовал остановить поединок, скажет украинцу: "Я знал, что у тебя еще будет время, будет другой бой, и, кто знает, может, ты пойдешь еще дальше и станешь мэром или президентом".



Фото Boxing Scene

Гонорар Льюиса за "Битву титанов" тогда составил 7 миллионов долларов, а Кличко, как претендента, — 1,4 миллиона. Это было второе и последнее поражение Виталия в профессиональной карьере. Он таки станет чемпионом мира WBC менее, чем через год в схватке с Корри Сандерсом и будет удерживать титул восемь лет!

А обещанный реванш Кличко с Льюисом состоялся только спустя восемь лет в Киеве – в перчатках, но без ринга.

Смотрите интервью с мэром Киева Виталием Кличко

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