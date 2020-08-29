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Битва украинца за два чемпионских пояса: онлайн боя Постол – Рамирес

29 августа, 19:43

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Вторая попытка украинского "Ледяного человека" стать чемпионом мира

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе состоится вечер бокса, в главном бою которого встретятся украинец Виктор Постол и непобежденный американский чемпион WBC и WBO Хосе Рамирес. Поединок начнется, ориентировочно, в 05:00 утра. Наш боксер по прозвищу Iceman (ледяной человек) уже владел титулом пять лет назад, и этот бой может быть последним шансом вернуться на вершину.

Виктор Постол – Хосе Рамирес

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36-летний Виктор Постол (31 победа, 2 поражения) считается аутсайдером, букмекеры дают ему всего 18 процентов на победу. 28-летний Хосе Рамирес (25 побед) – явный фаворит, он завоевал титул WBC в 2018 году и с тех пор трижды его защитил, попутно завоевав также пояс WBO.

Напомним, что в 2015 году Постол добыл чемпионский титул, но упустил его в следующем же поединке против Теренса Кроуфорда. В 2018 году украинец боксировал за второстепенный титул WBC Silver, но потерпел свое второе в карьере поражение. И вот теперь – новый шанс стать чемпионом мира, причем сразу по двум версиям – WBC и WBO.

Хосе Рамирес и Виктор Постол. Фото TopRank

Хосе Рамирес и Виктор Постол. Фото TopRank

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Накануне состоялось взвешивание боксеров. И Хосе Рамирес, и Виктор Постол уложились в лимит первого полусреднего дивизиона – 63,5 кг. Американский чемпион показал 63,41 кг, украинский боец оказался немного легче – 63,36 кг.

Постол – Рамирес: слова перед боем

Знаменитый тренер бокса Фредди Роуч:

"Чтобы выиграть бой, нам нужно просто перебоксировать его, быть умнее. Вот и все. Єтот бой – боксер против ударника. Постол – боксер, так мы и будем проводить поединок. Мы перебоксируем Рамиреса. С Тейлором Постол выдал очень хороший бой".

Фредди Роуч

Фредди Роуч / Фото: Instagram

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Виктор Постол:

"Рамирес – грязный боец. Он держит удар. Пропускает, но все равно идет вперед. Нужно грамотно с ним боксировать, ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах. Тот опыт, который я имею, думаю, смогу использовать. Года, конечно, свое берут, но я дам ему бой. Я понимаю, что это, возможно, мой последний шанс боксировать за два пояса и стать чемпионом".

Хосе Рамирес:

"У меня была большая победа в объединительном поединке против Мориса Хукера. Но останавливаться на этом я не намерен. Мое путешествие продолжается. А цель этого пути – звание абсолютного чемпиона мира. На моем пути стоит Постол. Знаю, это очень опытный оппонент. Поэтому я тяжело и серьезно готовился к этому бою. Из-за пандемии поединок дважды переносили, но я сохранял выдержку и терпение, продолжал готовиться, оставался сфокусированным".

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украинские боксеры онлайн боксер Хосе Рамирес Виктор Постол

Источник: Сегодня|Спорт

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