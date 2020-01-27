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Благополучно убежали от китайского вируса: украинский боксер рассказал о срыве чемпионского боя

27 января, 16:33

Виктор Постол надеется, что бой с Хосе Рамиресом вскоре таки состоится

Постол был чемпионом мира по версии WBC

Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

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Украинский боксер-профессионал Виктор Постол покинул Китай, где 1 февраля должен был состояться его чемпионский бой с американцем мексиканского происхождения Хосе Рамиресом. Соперники в Хайкоу собирались сразиться сразу за два пояса, WBC и WBO, в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Однако, как мы сообщали, бой Постола в Китае отменили из-за смертельного вируса.

Бывший чемпион мира, которому недавно исполнилось 36 лет, написал в соцсетях о возвращении из Поднебесной:

"Хочу сообщить, что я вместе с командой благополучно вернулись домой из Китая. Из-за вируса, который сейчас распространяется в Китае, организаторы вечера бокса, где я должен был драться против Хосе Карлоса Рамиреса 2 февраля в Хайкоу, Top Rank Promotions и Seca Promotions приняли решение отменить событие, а сам поединок перенесен. Новая дата и место поединка будут известны в ближайшие недели. Хочу от себя лично поблагодарить компанию Top Rank за молниеносную реакцию на текущие события в Китае, обеспечение нашей команде скорейшей, безопасной и комфортной дороги домой, а, также за беспокойство обо всех членах команды на протяжении времени пребывания в Китае и на пути домой. Мы надеемся и верим, что сложившаяся ситуация в Китае улучшится".

Ранее мы писали, что Постол и Рамирес прошли предварительное взвешивание перед чемпионским боем. Напомним, что Виктор завладел титулом чемпиона в 2015 году, но в 2016-м его проиграл. С тех пор он пытался добиться нового поединка за чемпионское звание.

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