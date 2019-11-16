Блахович – Жакаре и другие бои UFC Fight Night 164: когда начало и где смотреть

В главном поединке сойдутся поляк Ян Блахович и бразилец Роналдо Соуза, а на разогреве выступит "Королева насилия"

Поляк Ян Блахович и бразилец Роналдо Соуза - участники главного боя в Бразилии

В Бразилии 16 ноября состоится большой турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 164. На арене Ibirapuera Gymnasium в Сан-Паоло, вмещающей около десяти тысяч зрителей, пройдет пять боев основного карда и еще семь "разогревочных". В главном карде выяснять отношения в клетке будут только мужчины, а в предварительном зрители увидят два женских боя.

В главном поединке сойдутся поляк Ян Блахович и бразилец Роналдо Соуза по прозвищу "Жакаре" в рамках полутяжелого веса. А в андеркарте состоится любопытный поединок "Королевы насилия" против лесбиянки с трудным детством: анонс боя Липски – Качоэйра мы публиковали вчера.

UFC Fight Night 164: когда начало. Бои предварительного карда начнутся в 23:55 субботы по киевскому времени, основные поединки стартует в 03:00 по Киеву.

UFC Fight Night 164: где смотреть. Вечер боев в прямом эфире на территории Украины покажет канал Setanta Украина. Также бои будут транслироваться на каналах BT Sport 1, ESPN+ и UFC Fight Pass.

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Ян Блахович и Роналдо Соуза "Жакаре": последняя дуэль взглядов

ОСНОВНОЙ КАРД UFC Fight Night 164

Ян Блахович (Польша) – Роналдо Соуза (Бразилия)

Котировки 1.51 – 72 – 2.68

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Маурисио Руа (Бразилия) – Пол Крэйг (Шотландия)

Котировки 1.54 – 71 – 2.49

Чарльз Оливейра (Бразилия) – Джаред Гордон (США)

Котировки 1.35 – 71 – 3.34

Антонио Арройо (Бразилия) – Андре Муниз (Бразилия)

Котировки 1.91 – 69 – 1.94

Маркус Перез (Бразилия) – Веллингтон Турман (Бразилия)

Котировки 1.69 – 71 – 2.25

Взвешивание участников UFC Fight Night 164

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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД UFC 164

Серджио Мораес – Джеймс Краузе

Котировки 2.61 – 69 – 1.53

Ренан Барао – Дуглас да Силва Андраде

Котировки 2.98 – 71 – 1.42

Франциско Тринальдо – Бобби Грин

Котировки 1.85 – 69 – 2.01

Рикардо Рамос – Лузи Гарагорри

Варлей Алвес – Рэнди Браун

Ариана Липски – Присцила Качоэйра

Ванесса Мело – Трейси Кортез

Прозвище 25-летней Арианы Липски – "Королева насилия". Девушка провела уже 16 боев в ММА: 11 побед (8 досрочных) и 5 поражений (одно досрочное). Вчера она провела процедуру взвешивания:

Ариана Липски – взвешивание Видео: Instagram

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