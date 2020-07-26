Ближайший соперник Усика неожиданно собрался драться со своим промоутером

Дерек Чисора сообщил, что Дэвид Хей пообещал дать ему реванш за бой 2012 года

Интересную новость сегодня выдал британский боксер Дерек Чисора, с которым осенью должен встретиться на ринге украинец Александр Усик. 36-летний уроженец Зимбабве заявил, что собирается провести бой со своим промоутером – 39-летним соотечественником Дэвидом Хэем. Кстати, промоутер Чисоры рассказал, как Дерек побьет Александра Усика.

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Сегодня Чисора разместил на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он стоит напротив Хэя возле плаката к их поединку восьмилетней давности. В 2012 году Дэвид победил Дерека техническим нокаутом в пятом раунде, завоевав пояса интерконтинентального чемпиона WBO и WBA. Интересно, что перед тем боем Хэй проиграл по очкам Владимиру Кличко объединительный чемпионский бой. Теперь же то ли Чисора решил пошутить, то ли опять не может определиться со своим будущим. В соцсетях боксер по прозвищу "Война" написал:

"Я говорил с ним, и он сказал, что даст мне реванш".

INSTAGRAM

Напомним, что Дерек также хочет вскоре попробовать силы в смешанных единоборствах. Однако первым в его плане как будто бы остается бой с украинцем.

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