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Ближайший соперник Усика неожиданно собрался драться со своим промоутером

26 июля, 18:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дерек Чисора сообщил, что Дэвид Хей пообещал дать ему реванш за бой 2012 года

Интересную новость сегодня выдал британский боксер Дерек Чисора, с которым осенью должен встретиться на ринге украинец Александр Усик. 36-летний уроженец Зимбабве заявил, что собирается провести бой со своим промоутером – 39-летним соотечественником Дэвидом Хэем. Кстати, промоутер Чисоры рассказал, как Дерек побьет Александра Усика.

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Сегодня Чисора разместил на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он стоит напротив Хэя возле плаката к их поединку восьмилетней давности. В 2012 году Дэвид победил Дерека техническим нокаутом в пятом раунде, завоевав пояса интерконтинентального чемпиона WBO и WBA. Интересно, что перед тем боем Хэй проиграл по очкам Владимиру Кличко объединительный чемпионский бой. Теперь же то ли Чисора решил пошутить, то ли опять не может определиться со своим будущим. В соцсетях боксер по прозвищу "Война" написал:

"Я говорил с ним, и он сказал, что даст мне реванш".

INSTAGRAM

Напомним, что Дерек также хочет вскоре попробовать силы в смешанных единоборствах. Однако первым в его плане как будто бы остается бой с украинцем.

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бой бокс Дэвид Хэй Александр Усик реванш Дерек Чисора

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