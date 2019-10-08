Боец из Узбекистана умер после поединка с россиянином: видео смертельного боя

Бекзоду Нурматову было 27 лет. Он скончался от травм, полученных в противостоянии с Бесланом Исаевым

Бекзод Нурматов / Фото: Facebook

27-летний узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов умер от травм, полученных в поединке против россиянина Беслана Исаева. Этот бой состоялся в пятницу, 4 октября, в столице Чечни Грозном на турнире Absolute Championship Akhmat 100. Поединок продлился все три раунда по пять минут. Победу раздельным решением судей одержал Беслан Исаев.

Читайте также: Смерть Красного Дракона: видео последних боев звезды MMA, умершей от аневризмы мозга

Бекзод Нурматов пропустил сильный удар в конце боя, его бровь была рассечена. После поединка у Нурматова произошел инсульт, его отвезли в больницу. Боец впал в кому и умер через три дня.

Реклама

Видео смертельного боя Бекзота Нурматова и Беслана Исаева

Отметим, что Бекзод Нурматов на профессиональном ринге провел 13 поединков, в 11 из которых одержал победу. В организации АСА – ведущей российской ММА-лиге – утверждают, что до боя узбекистанец был здоров. Это – по документам. Но в соцсетях не исключают, что они могли быть сфальсифицированы.

Максим Дадашев и Елизавета Апушкина / Фото: Facebook

Напомним, не далее как два месяца назад от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама