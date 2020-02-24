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"Боец, которого нокаутирует Руис, не является элитным": Арум унизил Джошуа и пророчит ему нокаут

24 февраля, 18:44

Знаменитый промоутер считает, что Джошуа проиграет Пулеву нокаутом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум унизил чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа. Вероятно, таким образом Арум начинает раскручивать потенциальный бой Джошуа против Тайсона Фьюри. Напомним, на выходных Фьюри победил Деонтея Уалйдера нокаутом в седьмом раунде. А перед этим британец подписал контракт с компанией Арума на 100 миллионов долларов.

Арум считает, что Джошуа неинтересен зрителям в США и не является элитным бойцом, а в ближайшем бою против Кубрата Пулева он предрекает ему поражение.

"В Америке всем плевать на него. Любой боец, которого нокаутирует Энди Руис, не является элитным бойцом. Давайте начистоту: я организовывал Руису бои, и он не смог нокаутировать большинство парней, против которых мы его ставили. Эти парни не были тяжеловесами высшего класса, но Энди нокаутировал Джошуа, так о чем же это говорит?

Вы бы дали Руису шансы, если бы он встретился с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри? Нет. Но он "вынес" Джошуа, убегавшего в реванше как киска. В следующем бою он встретится с Кубратом Пулевым, который снова нокаутирует его", – сказал Арум.

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Кстати, ранее у Джошуа спросили, хочет ли он боя с Фьюри: прозвучал ответ, который явно не в пользу Усика. По словам промоутера Джошуа, тот согласен быть следующим соперником Фьюри, так что Усик отходит на третий план.

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бокс Кубрат Пулев Энтони Джошуа Боб Арум Энди Руис

Источник: boxingnews.com.ua

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