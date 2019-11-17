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Боец ММА адским "раскатом грома" уложил соперника на пол

17 ноября, 17:11

Дэви Галлон эффектно отправил в нокаут соперника

Французский боец смешанных единоборств (ММА) Дэви Галлон добыл эффектную победу над британским спортсменом Росом Пирсоном на турнире Probellum 1.

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Галлон выполнил сложный удар, который называется "раскат грома". Пирсон не был готов к такой атаке и ушел в нокаут.

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Дэви Галлон провел 26 поединков в ММА, добыл семнадцать побед, дважды уступил и дважды завершил поединок ничьей. У британца 20 побед, 17 поражений и одна ничья.

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Ранее мы писали, что Серроне по прозвищу Ковбой может быть следующим оппонентом Макгрегора. Летом он "прославился" "самой страшной гематомой в истории единоборств", полученной в бою против Тони Фергюсона.

Также мы писали, что российского бойца отправили в нокаут за 29 секунд. Для российского бойца Мовлида Хайбулаева это поражение стало первым в карьере. В четвертьфинале Гран-при Профессиональной бойцовской лиги (PFL) он уступил американцу Даниэлю Пинеде нокаутом менее чем через минуту после начала боя.

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MMA UFC смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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