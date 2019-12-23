Боец MMA бросил соперника на пол и сломал ему руку: кошмарное зрелище

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На турнире по ММА Combate Americas 53: Copa Combate 2019 в Лиме (Перу) один из бойцов получил тяжелую траву.

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В рамках основного карда состоялся бой двух перуанских легковесов – Милко Тукто и Сальвадора Бесерры. Во время поединка Тукто провел прием, а его соперник вытянул руку и попытался опереться о поверхность и предотвратить тейкдаун. В итоге его рука была сломана, и рефери моментально остановил поединок, присудив победу Тукто.

Тукто провел два поединка в рамках вечера боев. Во втором он уступил судейским решением американцу Эрику Гонсалесу. В рамках Combate Americas 53 представители легкой весовой категории бились за чемпионский кубок и приз в 100 тысяч долларов

Как мы писали ранее, тяжеловес из UFC жестоко избил боксера за оскорбления бойцов ММА. Деррик Льюис отомстил за слова неизвестного боксера.

Также сообщалось, что 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша в США не оставила шансов 21-летней сопернице, и рефери остановил избиение.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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