Боец MMA чуть не задушил угонщика его машины

Чед Фримен сам задержал мужчину, который угнал его автомобиль

Чед Фримен. Фото: Facebook

Канадский боец смешанного стиля (MMA) Чед Фримен помог в задержании подозреваемого в угоне автомобиля. Утром 42-летний Фримен обнаружил, что его автомобиль был угнан. Спустя несколько часов канадцу удалось найти машину. Подозреваемый угонщик сидел на траве рядом с транспортным средством. Фримен вступил в драку с ним и повалил его на землю. Мужчина продолжил оказывать сопротивление, и спортсмен применил удушающий прием, используя воротник соперника.

"Я решил не рисковать, поэтому начал его душить. При таком захвате, если ты шевелишься, станет только хуже", – заявил Фримен. Прибывшая на место полиция обнаружила у неизвестного два лезвия и наркотики.

Фримен известен по выступлениям в KOTC и Bellator. На его счету восемь побед и шесть поражений. Канадец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

Как мы писали ранее, экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

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