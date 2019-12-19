Боец MMA сдался после 9 секунд после начала боя: названа шокирующая причина

Спортсмен почувствовал боль в груди, а очнулся уже в машине скорой помощи

Ади Дуракович / Фото: Instagram

Хорватский боец ММА Ади Дуракович, выступающий в весовой категории до 70 кг, сдался через 9 секунд после начала боя с Франсиско Баррио на турнире FNC 2 Edge of Tomorrow в Загребе. При этом хорват не пропустил ни одного удара, однако подошел к рефери и попросил остановить бой.

Позже сам Дуракович объяснил, в чем причина такого странного поведения. По его словам, он почувствовал сильную боль в груди, покинул октагон, а очнулся уже в машине скорой помощи.

Реклама

Ранее мы писали, что друг Кличко опозорился на весь мир: чемпион по боксу выпал из ринга перед боем. Руанс Виссер проверил на прочность канаты перед началом боя и нащупал слабое место.

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Мы уже писали, что гнусный поступок бойца ММА помог ему выиграть дебютный бой. Джагар Дженероуз решил не дожидаться приветствия соперника. Официальный Twitter турнира назвал такой дебют "запоминающимся", некоторые СМИ – "нечестной победой" или даже "подлой победой".

В тренде Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

Как мы писали ранее, 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша отправила в нокдаун 21-летнюю соперницу, а рефери остановил избиение. Их поединок состоялся на турнире Shamrock FC 326 в США.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама