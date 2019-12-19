Боец MMA сдался после 9 секунд после начала боя: названа шокирующая причина

Хорватский боец ММА Ади Дуракович, выступающий в весовой категории до 70 кг, сдался через 9 секунд после начала боя с Франсиско Баррио на турнире FNC 2 Edge of Tomorrow в Загребе. При этом хорват не пропустил ни одного удара, однако подошел к рефери и попросил остановить бой.
Позже сам Дуракович объяснил, в чем причина такого странного поведения. По его словам, он почувствовал сильную боль в груди, покинул октагон, а очнулся уже в машине скорой помощи.
Ранее мы писали, что друг Кличко опозорился на весь мир: чемпион по боксу выпал из ринга перед боем. Руанс Виссер проверил на прочность канаты перед началом боя и нащупал слабое место.
Мы уже писали, что гнусный поступок бойца ММА помог ему выиграть дебютный бой. Джагар Дженероуз решил не дожидаться приветствия соперника. Официальный Twitter турнира назвал такой дебют "запоминающимся", некоторые СМИ – "нечестной победой" или даже "подлой победой".
Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.
Как мы писали ранее, 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша отправила в нокдаун 21-летнюю соперницу, а рефери остановил избиение. Их поединок состоялся на турнире Shamrock FC 326 в США.
Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:
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