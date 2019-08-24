Боец ММА задушил туриста в Таиланде

Буллмана задержала полиция. thephuketnews.com

Турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает Daily Mail.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения норвежец шумел среди ночи в своем номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа. Британцы пожаловались на соседа охране отеля, однако он не только не перестал шуметь, но и вышел на балкон, из-за чего его пение стало слышно еще сильнее.

Тогда супруга погибшего попросила его поговорить с Буллманом. По словам норвежца, Баджадж выхватил нож для стейка и пришел к нему в номер в 4 часа утра. Разговор между мужчинами перерос в ссору, во время которой британец нанес удар ножом в плечо норвежца. После этого Буллман взял Баджаджа в захват и применил против него удушающий прием. Норвежец продолжил душить британца на глазах его жены, пока тот не умер.

Реклама

На следующее утро Буллман был арестован. На допросе в полиции он заявил, что действовал инстинктивно и не собирался убивать Баджаджа. Ему были предъявлены обвинения по статье "причинение вреда, приведшего к смерти".

По решению суда провинции Пхукет, норвежца выпустили под залог, но он должен оставаться в Таиланде, пока обвинение не будет рассмотрено в суде.

В тренде Формат только один: Порошенко рассказал о судьбе переговоров по Донбассу

Как мы писали ранее, разразился скандал в Instagram: Усик назвал представителем ЛГБТ подписчика, подсунувшего ему флаг России. Украинский боксер не оставил без реакции вопрос: "С днем какого флага, Саня? RU?"

Смотрите яркие эмоции наших спортсменов за время независимости:

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама