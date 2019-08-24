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Боец ММА задушил туриста в Таиланде

24 августа, 16:43

Норвежец Роджер Буллман шумел всю ночь, чем вызвал гнев британской семьи

Буллмана задержала полиция. thephuketnews.com

Буллмана задержала полиция. thephuketnews.com

Турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает Daily Mail.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения норвежец шумел среди ночи в своем номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа. Британцы пожаловались на соседа охране отеля, однако он не только не перестал шуметь, но и вышел на балкон, из-за чего его пение стало слышно еще сильнее.

Тогда супруга погибшего попросила его поговорить с Буллманом. По словам норвежца, Баджадж выхватил нож для стейка и пришел к нему в номер в 4 часа утра. Разговор между мужчинами перерос в ссору, во время которой британец нанес удар ножом в плечо норвежца. После этого Буллман взял Баджаджа в захват и применил против него удушающий прием. Норвежец продолжил душить британца на глазах его жены, пока тот не умер.

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На следующее утро Буллман был арестован. На допросе в полиции он заявил, что действовал инстинктивно и не собирался убивать Баджаджа. Ему были предъявлены обвинения по статье "причинение вреда, приведшего к смерти".

По решению суда провинции Пхукет, норвежца выпустили под залог, но он должен оставаться в Таиланде, пока обвинение не будет рассмотрено в суде.

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Источники: The Daily Mail , lenta.ru

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