"Бог любит троицу": украинец прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса

Бывший чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол прибыл в США для подготовки к многострадальному поединку с обладателем титулов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом. Напомним, ранее этот бой дважды переносился из-за коронавируса. Недавно была озвучена новая дата поединка Постол – Рамирес.

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По прилету в Лос-Анджелес Постол поделился фото в своих социальных сетях и оставил небольшую подпись. "Прилетел на подготовку! Надеюсь в этот раз бой состоится! Как у нас говорят: Бог любит троицу". – написал боксер.

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27-летний Рамирес, который живет в Калифорнии, обладает поясами чемпиона мира в весовой категории до 63,5 кг (super light) по версиям WBC и WBO. Он выиграл 25 боев в профессионалах (17 – нокаутом). Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона в первом полусреднем весе, но затем дважды проиграл. Но в его активе 31 победа.

Кстати, напомним, что сегодня стала известна сенсационная новость – знаменитый украинец Александр Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера. Комментарии менеджера Эгиса Климаса, тренера Тедди Атласа и промоутера Боба Арума.

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