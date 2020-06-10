Українська
$ 26,64
30,09
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Бог любит троицу": украинец прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса

10 июня, 18:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бой против Рамиреса уже дважды срывался из-за коронавируса

Бывший чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол прибыл в США для подготовки к многострадальному поединку с обладателем титулов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом. Напомним, ранее этот бой дважды переносился из-за коронавируса. Недавно была озвучена новая дата поединка Постол – Рамирес.

Читайте также: "Для него это – шанс", – чемпион мира по боксу отозвался о будущем бое с украинцем

По прилету в Лос-Анджелес Постол поделился фото в своих социальных сетях и оставил небольшую подпись. "Прилетел на подготовку! Надеюсь в этот раз бой состоится! Как у нас говорят: Бог любит троицу". – написал боксер.

Реклама

В тренде
Прогноз комментатора на футбольный уик-энд: что стоит посмотреть на этих выходных. Подкаст

27-летний Рамирес, который живет в Калифорнии, обладает поясами чемпиона мира в весовой категории до 63,5 кг (super light) по версиям WBC и WBO. Он выиграл 25 боев в профессионалах (17 – нокаутом). Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона в первом полусреднем весе, но затем дважды проиграл. Но в его активе 31 победа.

Кстати, напомним, что сегодня стала известна сенсационная новость – знаменитый украинец Александр Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера. Комментарии менеджера Эгиса Климаса, тренера Тедди Атласа и промоутера Боба Арума.

Смотрите, как Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Хосе Рамирес Виктор Постол

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядковБокс
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками
Карантин таки заканчивается, раз Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинкамиДругие
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Жена Гусева сверкнула бюстом, а девушке Милевского не спится: горячие соцсети звезд спорта и их половинок
Жена Гусева сверкнула бюстом, а девушке Милевского не спится: горячие соцсети звезд спорта и их половинокФутбол
Кличко вернулся на ринг: украинец провел кулачный бой, но ни разу не ударил соперника
Кличко вернулся на ринг: украинец провел кулачный бой, но ни разу не ударил соперникаБокс
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксера
Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом: причины, комментарии команды боксераБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять