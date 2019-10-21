Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

"Бокс – моя страсть": Порье хочет повторить судьбу Макгрегора

21 октября, 14:38

Дастин не против выйти на профессиональный ринг

Дастин Порье

Дастин Порье / Фото: Instagram

Реклама

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал о своем желание выступить по правилам бокса. Ранее мы рассказывали, что Нурмагомедов задушил Порье и защитил чемпионский титул.

"Я люблю бокс. Мне очень хочется продемонстрировать свои навыки и понимание этого спорта. Я занимался боксом до того, как начал заниматься смешанными единоборствами", – рассказал боец.

"В нашем боксерском зале столкнулся с парнями, которые занимались ММА и пришли, чтобы подтянуть свой бокс. Затем на выходных я пошел к ним в зал и начал заниматься ММА. Бокс – моя страсть", – сказал Дастин.

Напомним, что два года назад на ринге в Лас-Вегасе сошлись два известнейших спортсмена: Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор. Первый – многоопытный боксер-профессионал, не потерпевший до сих пор ни одного поражения. Второй – звезда смешанных единоборств, дерзнувший бросить вызов и освоить новые для себя правила.

В итоге, в том поединке сильнее оказался Флойд Мейвезер:

Смотрите видео необычной тренировки Василия Ломаченко в Таиланде:

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс MMA Дастин Пуарье

Источник: ESPN

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов
Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударовБокс
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком УизерспунаБокс
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раундБокс
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в комуБокс
Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун
Во сколько и где смотреть бой Усик – УизерспунБокс
"Тест – не настоящий": Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса ЛьюисаБокс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...