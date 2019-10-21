"Бокс – моя страсть": Порье хочет повторить судьбу Макгрегора

Дастин не против выйти на профессиональный ринг

Дастин Порье / Фото: Instagram

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Американский боец UFC Дастин Порье рассказал о своем желание выступить по правилам бокса. Ранее мы рассказывали, что Нурмагомедов задушил Порье и защитил чемпионский титул.

"Я люблю бокс. Мне очень хочется продемонстрировать свои навыки и понимание этого спорта. Я занимался боксом до того, как начал заниматься смешанными единоборствами", – рассказал боец.

"В нашем боксерском зале столкнулся с парнями, которые занимались ММА и пришли, чтобы подтянуть свой бокс. Затем на выходных я пошел к ним в зал и начал заниматься ММА. Бокс – моя страсть", – сказал Дастин.

Напомним, что два года назад на ринге в Лас-Вегасе сошлись два известнейших спортсмена: Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор. Первый – многоопытный боксер-профессионал, не потерпевший до сих пор ни одного поражения. Второй – звезда смешанных единоборств, дерзнувший бросить вызов и освоить новые для себя правила.

В итоге, в том поединке сильнее оказался Флойд Мейвезер:

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