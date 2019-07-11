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Боксер Денис Лебедев не дождался Усика и решил завершить карьеру

11 июля, 15:54

Российский боксер провел на профи-ринге 34 поединка и принял решение завершить карьеру в возрасте 39 лет

Денис Лебедев
Денис Лебедев. Фото: Twitter

Знаменитый российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев объявил о завершении спортивной карьеры, сделав соответствующее заявление на своей странице в Instagram. "Я объявляю о завершении спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу своей жизни. Но это не значит, что я остановился. Впереди – большая и интересная жизнь. И в ней я хочу быть полезным обществу и своей стране", – сказал 39-летний боксер в своем видеообращении к болельщикам. В 2019 году россиянин рассчитывал провести бой против Александра Усика, но украинец ушел в супертяжеловесы.

INSTAGRAM (@denislebedev_official)

На профессиональном ринге Денис Лебедев провел 34 поединка, в которых одержал 32 победы и потерпел 2 поражения – от Марко Хука в 2010 году и Мурата Гассиева в 2016. Интересно, что впоследствии и Хука, и Гассиева победил украинец Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Денис Лебедев боксировал в стойке левши, его рост 180 см, размах рук – 182 см.

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"Пришло время расставаться с большим спортом, – отдельно написал Лебедев. – Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья, и у нас все получится!".

В своем последнем поединке в ноябре 2018 года Денис Лебедев в Монако победил американского боксера из второй сотни рейтинга Майка Уилсона единогласным решением судей.

Ранее мы писали, что Денис Лебедев без боя стал чемпионом мира по версии WBA. Чемпионский пояс Александра Усика отдали россиянину, потому что украинец принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

Сам Усик должен был дебютировать в поединке против Карлоса Такама, однако бой был отменен:


Бокс. Усик – Такам

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Тег боксер, спортсмен, Денис Лебедев

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Сегодня|Спорт

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