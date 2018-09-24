Боксер из Японии повторил чемпионский рекорд Ломаченко

Сегодня, 15:20

Непобедимый японец завоевал чемпионский титул в третьей весовой категории


23-летний японский боксер Косеи Танака (12-0, 7 КО) повторил достижение украинца Василия Ломаченко по скорости завоевания чемпионских титулов в трех весовых категориях, отобрав пояс WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) у соотечественника Шо Кимуры (17-2-2, 10 КО).

12-раундовая битва была наполнена яркими разменами в центре ринга, но обошлась без нокдаунов – оба боксера продемонстрировали отменную выносливость, крепость подбородка и волю к победе, не размениваясь на какие-то тактические изыски, вместо этого остервенело пытаясь выбить друг из друга дух.

По итогу у одного из судей вышла ничья 114:114, а его коллеги большинством голосов определили в победители Танаку – 115:113 и 116:112.

До этого Косеи владел титулами WBO в минимальном (47,6 кг) и первом наилегчайшем весе (49 кг).

Напомним, что Василий Ломаченко мае победил чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса (44 победы, 4 поражения). Ранее украинец становился чемпионом в полулегком и во втором полулегком весе.

Кстати, впервые в истории украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Василий Ломаченко превзошел достижение Владимира Кличко.

В следующем поединке Ломаченко встретится с Хосе Педрасой. Поединок запланирован на 8 декабря. Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO.
бокс, Василий Ломаченко, Косеи Танака

Вы сейчас просматриваете новость "Боксер из Японии повторил чемпионский рекорд Ломаченко". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vringe.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Впервые в истории украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории

18 Сентября, 17:36

Василий Ломаченко превзошел достижение Владимира Кличко

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Бой Ломаченко - Педраса хотят перенести

7 Сентября, 11:41

Поединок может состояться на неделю позже запланированного времени
Загрузка...

Бокс

Василий Ломаченко. Фото Getty

Ломаченко свой следующий бой проведет в столице азартных игр

27 Августа, 14:53

Поединок Василия Ломаченко и пуэрториканца Хосе Педрасы состоится 1 декабря в Лас-Вегасе

Бокс

Педраза стал чемпионом мира. Фото AFP

Определился следующий соперник Василия Ломаченко

26 Августа, 16:29

Украинец, вероятней всего, проведет бой 1 декабря с Хосе Педрасой

Другие

Кличко и Шевченко. Многие годы Украину узнавали благодаря ним

От "золота" Баюл до "абсолюта" Усика: история побед украинского спорта

24 Августа, 16:42

Вспоминаем историю украинского спорта с 1991 года - победы, первые медали, рекорды и сенсации

Бокс

Пояс для Ломаченко. Фото Instagram

Василий Ломаченко получил второй чемпионский пояс

24 Августа, 15:41

Украинский боксер выиграл титул The Ring, нокаутировав Хорхе Линареса
Загрузка...