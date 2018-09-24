Боксер из Японии повторил чемпионский рекорд Ломаченко

23-летний японский боксер Косеи Танака (12-0, 7 КО) повторил достижение украинца Василия Ломаченко по скорости завоевания чемпионских титулов в трех весовых категориях, отобрав пояс WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) у соотечественника Шо Кимуры (17-2-2, 10 КО).

12-раундовая битва была наполнена яркими разменами в центре ринга, но обошлась без нокдаунов – оба боксера продемонстрировали отменную выносливость, крепость подбородка и волю к победе, не размениваясь на какие-то тактические изыски, вместо этого остервенело пытаясь выбить друг из друга дух.

По итогу у одного из судей вышла ничья 114:114, а его коллеги большинством голосов определили в победители Танаку – 115:113 и 116:112.

До этого Косеи владел титулами WBO в минимальном (47,6 кг) и первом наилегчайшем весе (49 кг).

Напомним, что Василий Ломаченко мае победил чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса (44 победы, 4 поражения). Ранее украинец становился чемпионом в полулегком и во втором полулегком весе.

Кстати, впервые в истории украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Василий Ломаченко превзошел достижение Владимира Кличко.

В следующем поединке Ломаченко встретится с Хосе Педрасой. Поединок запланирован на 8 декабря. Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO.