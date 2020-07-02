Боксер, который учил бить жен, отказался от поединка с Саулем Альваресом, и это открыло дорогу украинцу

Какой боксер в наше время не мечтает встретиться с лучшим бойцом pound-for-pound Саулем Альваресом, который на данный момент является чемпионом WBA в среднем весе? Но оказывается, есть такие ребята, и среди них обладатель титула WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс. Ранее скандальный боксер, который учил бить женщин, получает угрозы и лишен лицензии.

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Скандалист Сондерс отказался от поединка против Альвареса. Экстравагантный британец объяснил свое решением тем, что не может правильно тренироваться во время пандемии коронавируса: "Я не буду готов к сентябрю. И я не еще один пояс для Канело". Однако потом намекнул и на другую существенную и, скорее всего, главную причину отказа – деньги.

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"Я думаю, что они собираются сильно урезать мой гонорар. Этого не случится. Значит, Канело заработает за бой 35 миллионов долларов, а мне они предлагают пойти на понижение оплаты? Они хотят заполучить меня на коротком уведомлении, еще и по-дешевке", — цитирует Сондерса The Athletic Boxing.

Изначально бой Канело – Сондерс должен был пройти 2 мая в Лас-Вегасе, но был отменен из-за COVID-19. Отказ Сондерса может открыть дорогу к бою в сентябре для Сергея Деревянченко, ведь самый авторитетный боксер мира хочет биться с украинским претендентом на чемпионский титул.

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Смотрите, как проводит время на карантине Сауль Альварес

Видео: Instagram

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