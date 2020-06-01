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Боксер Ломаченко занялся своим делом и поразил феноменальной физической силой

1 июня, 18:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский чемпион мира готовится к бою с Лопесом и не щадит свое тело

Боксер-профессионал Василий Ломаченко, несмотря на паузу в спорте из-за коронавируса, продолжает усиленно тренироваться и держать свое тело в прекрасной форме. 32-летний украинец готовится к объединительному поединку с молодым американцем Теофимо Лопесом. Недавно Арум назвал место и дату боя Ломаченко с Лопесом. Правда, с полной уверенностью пока что нельзя говорить о будущем противостоянии.

Однако, как известно, Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики. Так что Василий наращивает обороты. Сегодня в сети появилось видео его занятий, в частности отжиманий от пола и подтягиваний на перекладине. Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) поражает своей физической формой.

Последний бой Ломаченко провел еще 31 августа прошлого года. Теперь в его карьере 14 побед (10 – нокаутом) в 15 поединках. Сейчас он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO.

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На днях обнародовали рейтинг топ-боксеров: "Есть только два бойца, которые круче Ломаченко".

Смотрите, как Ломаченко занимался дрифтом на автомобиле

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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бокс Василий Ломаченко подтягивание Теофимо Лопес

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