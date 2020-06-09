Боксер против мэра: братья Кличко снова объединились в Киеве и померились силами в армрестлинге

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко интересно проводит время на родине. Как мы писали, Кличко и Шевченко поехали играть в гольф с украинками. 44-летний боксер увлекается этим видом спорта со времени проживания в Германии.

А во вторник вечером Владимир поделился новой фотографией с братом Виталием – мэром Киева, также экс-чемпионом мира по боксу. "Наконец-то вновь объединился со своим братом", – подписал Володя фото, на котором парни меряются силами в армрестлинге.

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Снимок сделали с видом на зеленый пейзаж. "Кто кого?" – интересуются подписчики, но вряд ли у братьев стояла цель выявить сильнейшего. Владимир поддерживает себя в форме и проводит время в свое удовольствие. Тогда как работа брата в столице требует от него постоянной занятости. Так что неудивительно, что встретиться братьям не так-то просто.

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На днях Кличко вернулся на ринг и провел кулачный бой, но ни разу не ударил соперника.

Смотрите, как Владимир Кличко тренируется на ринге с американцем Эвандером Холифилдом

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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