Боксер сделал предложение своей девушке сразу после того, как побывал в нокауте
Трогательное событие произошло в андеркарте реванша Сергей Ковалев - Элейдер Альварес
Итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение руки и сердца девушке после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в титульном бою в США. Томмазоне проиграл Вальдесу техническим нокаутом в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе, который проходил в пригороде Далласа Фриско. В четвертом раунде боя 34-летний итальянец дважды побывал в нокдауне. После окончания боя он сделал предложение своей девушке прямо в ринге и подарил ей кольцо, а девушка ответила согласием.
Поражение от Вальдеса стало первым для Томмазоне на профессиональном ринге, на его счету 19 побед (5 – нокаутом). Бой прошел в андеркарте поединка-реванша Ковалев – Альварес, в котором российский боксер вернул себе чемпионский титул. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой российского боксера по очкам.
Напомним, что несколько лет назад известный украинский боксер сделал предложение девушке на матче "Шахтер" – "Динамо". Иван Редкач посетил финал Кубка Украины в Харькове, где "одержал яркую победу", как он признался позже.
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