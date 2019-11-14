Боксер "уложил" оппонента в дебютном бою на профи-ринге, а потом второй раз шокировал публику

Джошуа Брюкнер / Фото: Instagram

Реклама

Американский боксер Джошуа Брюкнер сделал предложение возлюбленной после первой победы на профессиональном ринге.

Читайте также: Известный австралийский боксер не смог пережить спарринг-сессию

24-летний Брюкнер победил Тейлора Смита и после поединка взял в руки микрофон.

"Наверное, вы все ждете, что я вызову кого-то на следующий бой? Нет, я обращусь к любимой девушке. Дорогая, давай!" – сказал бокер и опустился на одно колено.

Его избранница Кэти Бетцинг ответила на предложение согласием.

Ранее мы писали, что тренер Гвоздика Тедди Атлас заявил, что гордится боксером, но не собой. "Моя ответственность была в том, чтобы удостовериться, что он победит. Думаю, мы делали все правильно с физической и технической точки зрения", – сказал Атлас.

Тем временем промоутер украинца Боб Арум уже начал поиски следующего соперника – новым визави Гвоздика может стать Хильберто Рамирес. Поединок с мексиканцем мог состояться еще в сентябре, но от него отказались из-за перспективы встречи с Бетербиевым.

Смотрите, что говорил об Александре Гвоздике чемпион мира Артем Далакян

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама