Боксер Усик будет торговаться с братьями Кличко за продление контракта

Появилась информация о том, когда закончится нынешний контракт украинского боксера-профессионала Александра Усика с K2 Promotions – компанией братьев Кличко. Кстати, промоутер приоткрыл завесу тайны, почему затягивается бой Усика с Чисорой.

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33-летний спортсмен должен провести еще два поединка под эгидой K2, после чего волен будет выбирать другой путь. Об этом сайту tribuna.com рассказал его нынешний промоутер Александр Красюк:

"Контракт с Усиком истекает через два боя. Александр изъявил желание выждать конец контракта и провести переговоры с другими промоутерами. Он это делал и до подписания контракта с нами. Кто сделает лучшее предложение, с тем он и продолжит свою боксерскую карьеру. В прошлый раз именно К2 сделала самое выгодное предложение, так что результат говорит сам за себя".

Также о желании узнать все возможные варианты говорил и сам боксер в недавнем большом интервью на своем YouTube-канале, в котором также заявил, что Усик готов драться с Чисорой без зрителей. Предварительно встреча украинца и британца на ринге ожидается в начале октября.

Смотрите, как Александр тренировал юных боксеров:

Усик тренирует мальчиков Видео: Instagram

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