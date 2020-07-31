Боксер Усик нарядился в сувенирную продукцию для вечера своей промоутерской компании

Александр показался в новой маске и кепке с надписью Usyk-17 Promotion

Большой профессиональный бокс по-прежнему находится на паузе, хотя уже в августе должны состояться чемпионские бои. Украинский супертяжеловес Александр Усик не только готовится к поединку с британцем Дереком Чисорой, но и осваивает профессию промоутера. Завтра, 1 августа, в загородном клубе под Киевом пройдет первое боксерское шоу от Usyk-17 Promotion. Вашему вниманию – информация о первом вечере бокса от промоутера Усика: когда и где смотреть.

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Сегодня 33-летний спортсмен показался в новой униформе: с символикой своей промоутерской компании. Александр, кроме розовой футболки, надел черную маску с надписью "Usyk 17" и черно-белую кепку уже с полным названием.

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Недавно боксер дал большое интервью, в котором поведал, что собирается едва ли не полностью отказаться от соцсетей. Однако бизнес все-таки вынуждает иногда там появляться.

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Смотрите, как Александр приглашал на вечер своей промоутерской компании на украинском языке:

Александр Усик пригласил на вечер бокса от своей промоутерской компании Видео: Instagram

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