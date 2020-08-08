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Боксер Владимир Кличко предложил определиться с "заразительным" отношением к жизни

8 августа, 11:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский спортсмен выбирает позитивную сторону, показывая собственный пример

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко после завершения карьеры находит себе другие интересные занятия. На днях Кличко померился бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов. Также украинский спортсмен порой делится в соцсетях философскими размышлениями.

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В пятницу на ночь 44-летний Владимир предложил выбрать подписчикам свое отношение к жизни:

"Позитив, как и негатив, заразительны! Ваш выбор! Воспринимая проблему как вызов, вы изменяете игру. Попробуйте!"

При этом атлет показал собственный пример, как он делает дома различные упражнения. Естественно, что воспринимать это следует как выбор в сторону позитива.

Периодически возникают слухи, что Кличко-младший может снова заняться боксом и даже провести пару боев. Например, бывший промоутер Кличко убежден, что Владимир должен вернуться в спорт. Однако украинец пока что наслаждается жизнью без профессиональных занятий.

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бокс Позитив Владимир Кличко
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