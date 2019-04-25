Боксер Вячеслав Шабранский спустя полтора года возвращается на ринг
Украинский боксер полутяжелого веса проведет бой в США 10 мая, его соперником будет американский ветеран
Украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский спустя полтора года возвращается на ринг. Осенью 2017 года Шабранский боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалевым. И уже во втором раунде потерпел поражение техническим нокаутом. По ходу боя Ковалев трижды посылал соперника в нокдаун. С тех пор украинец не провел ни одного боя. Возвращения Шабранского состоится 10 мая в американском Бурбанке. Его соперником будет Аллан Грин.
39-летний Аллан Грин на профессиональном ринге провел 39 боев: 33 победы (22 нокаутом) и 6 поражений (3 нокаутом). В его послужном списке победа над будущим чемпионом мира Ола Афолаби. А также бой с будущим абсолютным чемпионом мира Андре Уордом, которому Грин проиграл по очкам.
31-летний Вячеслав Шабранский на ринге провел 21 бой: 19 побед (16 нокаутом) и 2 поражения (оба нокаутом).
Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с лидерами этого веса – Тайсоном Фьюри, Деонтейем Уайлдером и Энтони Джошуа.
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