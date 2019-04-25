Боксер Вячеслав Шабранский спустя полтора года возвращается на ринг

Украинский боксер полутяжелого веса проведет бой в США 10 мая, его соперником будет американский ветеран

Вячеслав Шабранский. Фото: boxing-mma.com

Украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский спустя полтора года возвращается на ринг. Осенью 2017 года Шабранский боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалевым. И уже во втором раунде потерпел поражение техническим нокаутом. По ходу боя Ковалев трижды посылал соперника в нокдаун. С тех пор украинец не провел ни одного боя. Возвращения Шабранского состоится 10 мая в американском Бурбанке. Его соперником будет Аллан Грин.

39-летний Аллан Грин на профессиональном ринге провел 39 боев: 33 победы (22 нокаутом) и 6 поражений (3 нокаутом). В его послужном списке победа над будущим чемпионом мира Ола Афолаби. А также бой с будущим абсолютным чемпионом мира Андре Уордом, которому Грин проиграл по очкам.

31-летний Вячеслав Шабранский на ринге провел 21 бой: 19 побед (16 нокаутом) и 2 поражения (оба нокаутом).

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с лидерами этого веса – Тайсоном Фьюри, Деонтейем Уайлдером и Энтони Джошуа.

Бокс. Усик – Такам

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