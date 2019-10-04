Боксерша в вульгарном бикини поцеловала соперницу на взвешивании и поплатилась: эпичное видео

Курьезный инцидент произошел во время взвешивания боксеров в Польше. Чемпионка мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Ева Бродницка (17-0, 2 КО) явилась на взвешивание в откровенном наряде, а затем во время дуэли взглядов со своей соперницей Эдит Маттиссе (16-10-1, 1 КО) поцеловала оппонентку.

Матиссе шутку соперницы не поняла и отвесила ей пощечину. В конфликт тут же вмешались телохранители и развели девушек по разным сторонам.

35-летняя Бродницка в четвертый раз будет защищать свой титул. Она известна тем, что снималась для польской версии Playboy.

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