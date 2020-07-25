Боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс высказались о гонораре за свой бой легенд

Ветераны вообще не знают, сколько получат денег, и говорят о другой мотивации

Мир бокса постепенно оживает после жесткого карантина из-за коронавируса. Причем о желании биться говорят не только действующие спортсмены, но и ветераны. Как мы сообщали, легендарные Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой. Причем 12 сентября в Лос-Анджелесе боксеры будут биться в течение восьми раундов без судей!

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Также оказалось, что парни не знают, сколько денег они заработают за очный поединок. Рой Джонс в интервью порталу BoxingScene рассказал, что в возрасте 51 года его подвигнула на такой шаг только личность соперника:

"Я не знаю, что я получу за бой, но я знаю, что нельзя отказываться от поединка с Майком Тайсоном. Я очень взволнован. Это единственный человек, против которого я хотел бы драться. Я бы отказал всем остальным. Но Тайсону невозможно отказать. Мне все равно, сколько я получу. Это зависит от того, сколько людей купит просмотр".

54-летний Майк Тайсон был прозаичнее в своих словах:

"Я собираюсь участвовать в разных благотворительных мероприятиях. Не думайте, что я делаю это, чтобы разбогатеть. И не надо говорить, что я иду на это из-за ревности или ради денег. Я ничего не получу. Я просто чувствую себя хорошо и боксирую, потому что умею это делать".

Вспомним ТОП-10 нокаутов в карьере "Железного Майка".

Смотрите, как Майк проводил тренировку с теннисисткой Сереной Уильямс

Видео: Twitter

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