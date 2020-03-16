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Боксеры вынуждены прекратить борьбу за лицензии на Олимпиаду: турнир в Лондоне отменен в самом разгаре

16 марта, 20:46

Елена Павлова

Отменяются и другие континентальные и мировые соревнования, которые должны были состояться в мае

В связи с чрезвычайно напряженной ситуацией в мире, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, уже стартовавший в Лондоне боксерский Европейский лицензионный турнир остановлен. Такое решение приняла олимпийская группа по подготовке и организации боксерских лицензионных турниров (BTF) от Международного Олимпийского комитета. Официально соревнования будут отменены 16 марта по завершению сегодняшней вечерней программы.

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Обеспечение благополучия спортсменов, чиновников и всех других задействованных в соревнованиях лиц является главным приоритетом для Олимпийской группы МОК по подготовке, организации и проведению боксерских соревнований. Группа BTF приняла решение о приостановки отбора на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и проведение карантинных мероприятий, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран вернуться домой. В том числе и украинцам.

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Кроме того, МОК анонсирует, что отменяются и другие континентальные и мировые лицензионные турниры, которые должны были состояться в мае текущего года. Новые даты проведения соревнований будут сообщении дополнительно. Группа BTF будет продолжать оценивать ситуацию ежедневно, стремясь завершить распределение остальных мест на боксерский турнир Олимпиады-2020 в Токио.

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Олимпийские игры отмена боксеры Олимпиада-2020 коронавирус отборочный турнир

Источник: Федерация бокса Украины

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