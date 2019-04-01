Болгарский боксер – о скандале с поцелуем пышногрудой журналистки: "Она сама приставала ко мне"

Супертяж, на которого подают в суд, заявил, что он – приличный человек, а американка – не в его вкусе

Болгарский боксер – о скандале с поцелуем пышногрудой журналистки: "Она сама приставала ко мне" 2019-04-01T21:21:00+03:00 Бокс Супертяж, на которого подают в суд, заявил, что он - приличный человек, а американка - не в его вкусе

Болгарский боксер Кубрат Пулев прокомментировал обвинения в домогательствах. Напомним, болгарин решил поцеловать в губы журналистку Дженнифер Равало после интервью. Позже девушка решила подать в суд на болгарина за домогательства.

"Равало? Она не в моем вкусе. Я готов к тому, что дело будет рассматриваться в суде. Мы уже подготовили видеозаписи, которые подтвердят нашу правоту. Меня никогда ранее не обвиняли в таких вещах. Я дал тысячи интервью, и все знают меня как приличного человека", – заявил Кубрат Пулев, который пять лет назад проиграл нокаутом Владимиру Кличко.

"Эта журналистка сама приставала ко мне: она подошла до взвешивания и сказала, что мы с ней повеселимся после боя", – заявил болгарин немецкому изданию Bild.

Интересно, что журналистка Дженнифир Равало стала известной еще до этой истории благодаря своей роли артиста так называемых "голых суши", за что получила прозвище "Дженни Суше".

Как известно, после заявления журналистки Пулева выгнали из бокса, лишив его лицензии. Пока что временно. Болгарину предстоит дать объяснения Атлетической комиссии штата Калифорния, прежде чем определится, восстановят ли его в правах.

Как сообщалось ранее, в скандал встрял и боец смешанного стиля Конор Макгрегор. После завершения карьеры Конору светит тюрьма за причастность к изнасилованию.

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