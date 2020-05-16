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Борец Грицай – о боксере Усике: "У него нет шансов. Я собью его в партер и не отпущу"

16 мая, 16:46

Олег Люлька

Из уст "вольника" Богдана Грицая прозвучало еще одно заявление в адрес супертяжа Александра Усика

Борец вольного стиля Богдан Грицай выразил уверенность в том, что победит боксера-супертяжа Александра Усика, если их поединок пройдет в формате боя без правил. Об этом Богдан заявил в комментарии "Сьогодні:Новини". Ранее Грицай сравнил Усика с Путиным и призвал снять памперс.

"В видео Усика, на которое я отреагировал, якобы были правила бокса. Но там не было правил. Обычный человек входит в дверь и получает нокаут. Поэтому я и говорю: "Александр, я захожу к тебе по боям без правил". Я думаю, что одержу победу. Я знаю, что мне делать с боксером. Я считаю, что у Усика нет шансов. Я собью его в партер и не отпущу", – заявил Грицай

Богдан Грицай

Богдан Грицай

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Напомним, ранее Александр Усик опубликовал видео, где вызвал на бой "диванных экспертов". Борец Грицай заявил, что он – тот самый диванный эксперт и принимает вызов, предложив боксеру бой без правил. Однако Усик отказался от боя без правил с Грицаем, заявив, что живет по правилам. После этого Грицай повторно предложил Усику драку.

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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бокс бои без правил Александр Усик вольная борьба Богдан Грицай

Источник: Сегодня|Спорт

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