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"Бошку зачепило, бачив?" Боксер Усик показал, как тренирует защиту и реакцию

21 июля, 23:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинец готовится к осеннему бою в супертяжелом дивизионе с Дереком Чисорой

Несмотря на то что профессиональный бокс еще не вернулся на большие арены, украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает поддерживать себя в форме. 33-летний уроженец Крыма ждет боя с британцем Дереком Чисорой, который состоится уже осенью. А на днях Усик весело потроллил Чисору на бегу у Черного моря в компании с Ломаченко.

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Сегодня вечером Александр выложил в соцсетях еще одно интересное видео. На своей страничке в Instagram боксер показал, как тренирует умение защищаться с помощью специального приспособления. Точнее, Усик уклонялся от ударов, нырял, порой переходя в контратаки. А один раз немного не увернулся. "Бошку зачепило, бачив?" – обратился спортсмен к оператору на украинском.

INSTAGRAM

Свой новый видеоролик боксер подписал на английском языке: "Не забывайте о защите". Сейчас Александр проводит время в Затоке в гостинице своего кума и коллеги Василия Ломаченко.

Читайте также: промоутер рассказал, как проведет бои Джошуа и Усика со зрителями.

Смотрите, как Александр тренировал реакцию, ловя монеты

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram
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