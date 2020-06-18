Бой бывшего соперника Ломаченко в США отменили за сутки до начала из-за теста на коронавирус

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отменить бой в полусреднем весе между Хосе Педрасой и Миккелем Леспьером. Поединок пуэрториканца и американца должен был стать главным событием вечера бокса в США, который организовала промоутерская компания Боба Арума Top Rank. Схватка должна была пройти в формате 10 раундов.

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По информации Boxing Scene, бой отменили из-за того, что менеджер Леспьера Хосе Таварес сдал позитивный тест на COVID-19. И хотя непосредственно бойцы не оказались зараженными коронавирусом, протокол безопасности гласит о том, что это также является обязательной причиной отмены боя, ведь "менеджер напрямую контактировал со своим боксером". Однако сам вечер бокса все равно пройдет в ночь с 18 на 19 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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Ожидается, что бой будет перенесен, но пока нет информации, когда может состояться поединок. Напомним, что в декабре 2018 года с бывшим чемпионом WBO в легком весе Педрасой встречался украинский боксер. Василий Ломаченко дважды отправил соперника в нокдаун и выиграл объединительный бой.

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