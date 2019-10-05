Бой Деревянченко – Головкин: семь причин смотреть чемпионскую рубку рано утром в воскресенье

Головкин и Деревянченко: последняя дуэль взглядов / Фото: Instagram

До боя казахстанца Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко, где на кону два вакантных титула чемпиона мира (IBF и IBO) в среднем весе, остается совсем немного времени. Вскоре зрители на "Мэдисон Сквер Гарден" и миллионы у экранов увидят, кто уйдет из ринга в новом статусе – "разорившийся" чемпион или неугомонный претендент. На нашем сайте доступен онлайн боя Головкин – Деревянченко. Так почему же нельзя пропустить этот поединок?

Новый чемпион для Украины?

Первая и самая банальная причина – вы можете не увидеть, как Украина получит еще одного чемпиона мира в профибоксе – 13-го по счету и пятого действующего, если считать, что Александр Усик имеет статус чемпиона WBC в отпуске в крузервейте. Такого у нас еще не было! Если же мы без пяти минут супертяжа Усика в расчет не берем, то, обзаведясь поясами IBF и IBO, Деревяченко составит компанию Артему Далакяну, Василию Ломаченко и Александру Гвоздику. Тем более, что в среднем весе у нас чемпионов еще не было.

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Карма Геннадия Головкина

Встреча Деревянченко и Головкина – это карма, которая настигла Геннадия. В прошлом году он отказался от поединка с украинцем, который был обязательным претендентом. Видите ли, украинец недостаточно интересный и статусный, бой с ним не вызовет мегаинтерес и не принесет хороший гонорар. То ли дело раскрученный Сауль Альварес! Ради рандеву с мексиканцем казахстанский король среднего веса пожертвовал поясом IBF, за который Деревяченко бился с Джейкобсом, а потом в поединке с Альваресом лишился и остальных титулов. Так что, по сути, грядущим утром в США Головкин попробует вернуть свой старый пояс.

Cможет ли GGG победить время

Ничто не вечно. И каким бы сильным, быстрым, техничным и умным бойцом не был Головкин, годы потихоньку уходят. Великому GGG уже 37 лет. И будет интересно посмотреть, властно ли и над ним время. Да и Деревянченко уже не мальчик – 33, и если спустя год после противоречивого, но проигранного поединка американцу Дениэлу Джейкобсу он упустит и вторую возможность стать чемпионом мира IBF, не факт, что у него хватит сил, времени и желания подняться на этот уровень в третий раз.

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Геннадий Головкин проводит чемпионский бой в 37 лет / Фото: Instagram

Любимцы Казахстана

Оба в какой-то степени любимцы Казахстана. Головкин – полноценный, поскольку он там родился и вырос. А вот Деревянченко завоевал любовь публики не только в Астане, но и далеко за ее пределами, выступая за местных "волков" во Всемирной серии бокса. И в 2013-м привел "Астану Арланс" к первому титулу в Лиге. О том, что Сергея в Казахстане помнят, свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях. Несмотря на то, что GGG на родине вне конкуренции, немало тех, кто желает удачи и украинцу.

Запугивание или лесть

Запугивание или лесть? Во время раскрутки боя соперники избрали две прямо противоположные тактики: Головкин рассыпался в комплиментах украинцу, мол, он умеет практически все, и даже как-то подчеркнул, что опасается его. Возможно, таким образом Геннадий пытался усыпить бдительность Сергея. А вот наш Техник, наоборот, пытался если не напугать своего более маститого визави, то хотя бы надавить на него или поколебать уверенность. Мол, я положу конец эре Головкина и вернусь домой с поясами (помимо IBF, на кону еще и второстепенный по мировым меркам титул IBO), докажу, что я следующий суперчемпион из Украины. "Если он так говорит, значит, он в себе уверен, на меня это давление не оказывает. Меня, наоборот, веселят заявления типа "это будет конец". Их надо более адекватно продумывать", – пытается зацепить украинца Геннадий. Но чья тактика оказалась более действенной, можно будет увидеть только по поведению бойцов в ринге.

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

С поддержкой коуча

Интересно посмотреть, как проведет большой титульный поединок Деревянченко, имея привычную полноценную поддержку. Ведь в противостоянии с Джейкобсом он был лишен своего наставника Терри Розье, так как он до этого готовил обоих бойцов и в ключевой момент стал в угол Дениэла. А мы знаем, что иногда наличие или отсутствие в твоем углу коуча может сыграть ключевую роль. Сравните хотя бы титульные или сложные поединки Александра Усика, когда за его спиной стоял Анатолий Ломаченко и когда его не было. Кто бы что ни говорил – разница ощущается. Теперь Розье рядом с Деревянченко и любопытно глянуть, как они собираются останавливать "монстра" по имени Головкин. А именно так назвал казахстанца Гвоздик, хоть и отметил, что у длиннорукого Деревянченко в этом бою хорошие шансы – он умеет справляться с соперниками атакующего плана.

Бой на 20 миллионов

3А еще нужно обязательно глянуть, как должны драться люди, которые получат за выход в ринг по 15 и 5,2 млн долларов. Большую цифру получит Головкин, который и сделал этот бой действительно важным событием за океаном. Но гонорар Сергея выглядит, согласитесь, весьма достойно. Рекордный гонорар того же Усика, на минуточку абсолютного чемпиона тяжелого веса, был вдвое меньше. Да и Ломаченко за встречу с Кэмпбеллом получил где-то на полтора-два миллиона меньше. К слову, зрители на "Мэдисон Сквер Гарден" за возможность увидеть это шоу живьем выкладывали от 56 до 756 долларов.

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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